Autovit pune raportul istoricului mașinilor de vânzare pe platforma online Pentru a elimina o parte a stresului, dar și o parte dintre tentativele de frauda, care apar la achiziția unei mașini second-hand, Autovit.ro și autoDNA fac accesibil raportul de verificare al istoricului auto direct de pe platforma online. Acest demers are scopul de a crește gradul de educare și incredere pe piața auto din Romania și ii susține pe cumparatori sa fie atenți și pregatiți. De altfel, in perioada iunie- august 2021, clienții Autovit.ro beneficiaza de o reducere de 20% la prețul raportului de verificare emis de autoDNA. Prețul unui raport incepe de la 36,50 lei, la care se aplica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

