Stiri pe aceeasi tema

- Circulația din municipiul Bacau va suferi noi modificari, aprobate in comisia de resort care funcționeaza la nivelul Primariei Bacau. „In Comisia de circulație analizam toate propunerile și sesizarile venite din partea dumneavoastra. Foarte multe... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Comisia tehnica de amenajarea teritoriului si urbanism se va intruni in data de 09.06.2022, ora 12:30 Pe ordinea de zi sunt mai multe proiecte urbanistice Comisia tehnica de amenajarea teritoriului si urbanism se va intruni in data de 09.06.2022, ora 12:30, in sala de sedinte din bd. Tomis nr. 51.Pe…

- Viceprimarul Liviu Miroșeanu a solicitat Comisiei de Circulație inființarea de sensuri giratorii și in intersecțiile mici. Masura poate fi implementata rapid, cu costuri reduse, iar efectul imediat este fluidizarea traficului, cu consecințe benefice pentru conducatorii auto. „Primele intersecții pentru…

- Primaria intenționeaza sa amenajeze sensuri giratorii in unele intersecții mici ale Bacaului. Potrivit viceprimarului Liviu Miroșeanu, costurile sunt mici, dar efectele sunt benefice. „Am solicitat Comisiei de Circulație inființarea de sensuri... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primaria municipiului Alba Iulia are in derulare lucrari de modernizare și reparație capitala pe strada Carpenului. Lucrarile constau in refacerea infrastructurii auto și pietonale, realizarea sistemelor de preluare a apelor pluviale și a canalizației tehnice. Pentru executarea lucrarilor de asfaltare,…

- Gospodarii Careiului au ramas corigenți la administrarea orașului. Unul dintre ei, primarul Kovacs, chiar s-a mutat din oraș. Nu a mai facut fața, nu a mai suportat halul in care a ajuns orașul in care este primar din 2008. La fiecare ploicica avem balți la trecerile de pietoni. Am tot semnalat problema…

- Potrivit unui comunicat al Biroul politici de reintegrare al Republicii moldova, conform unei „decizii” aprobate astazi de Tiraspol, sub pretextul asigurarii securitații in regiune a fost introdus așa-numitul nivel roșu de alerta de securitate, cu instituirea unor masuri speciale de intervenție și de…

- Comisia de Circulație din cadrul Primariei municipiului Targu Mureș se va intruni marți, 12 aprilie, de la ora 12.00, in sala de ședințe de la sediul instituției, Piața Victoriei nr. 3. Potrivit ordinii de zi, document facut public pe pagina web a Primariei municipiului Targu Mureș, www.tirgumures.ro,…