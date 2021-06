Autovehicul răsturnat pe DN1, în județul Brașov Un autovehicul s-a rasturnat in afara șoselei, astazi, pe DN 1, intre localitațile Mandra și Șercaia, din județul Brașov. Potrivit unui comunicat al IPJ Brașov, in urma evenimentului rutier nu au rezultat victime. Conducatorul auto a fost testat din punct de vedere al prezenței alcoolului in aerul expirat rezultatul fiind 0. Sorin Șchiopu Articolul Autovehicul rasturnat pe DN1... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz s-a rasturnat joi 27 mai, pe DN 1, in apropiere de localitatea Copaceni, din județul Cluj. Din cele opt persoane aflate in autovehicul, patru au nevoie de ingrijiri medicale, informeaza Actual de Cluj . Reprezentantii ISU Cluj au trimis initial o autospeciala, un echipaj SMURD si unul SAJ,…

- Accidentul a avut loc pe DN 13 la ieșirea din localitatea Rotbav și au fost implicate doua autoturisme, anunța IPJ Brașov. Din nefericire, toate cele patru victime au fost declarate decedate de catre echipele medicale prezente la fața locului. In zona, traficul se defașoara alternativ, dirijat de catre…

- Peste 63.086 de persoane s-au vaccinat impotriva virusului COVID-19, in județul Brașov, de la debutul campaniei de vaccinare pana in prezent, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica. Dintre acestea, 28.262 au trecut și de rapel. Numarul total al cazurilor cu reacții adverse post-vaccinare…

- Azi noapte, in jurul orei 01:40, polițiștii din cadrul biroului rutier Targu Lapuș au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism care era condus din direcția Valenii Lapușului spre Coroieni. Conducatorul auto nu a respectat semnalul de oprire al polițiștilor, continuandu-și deplasare,…

- Traficul este restricționat miercuri dimineața pe DN 1, in localitatea Mandra, județul Brașov, unde o cisterna incarcata cu ulei industrial s-a rasturnat. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN1 (E68) Brașov – Sibiu, pe raza localitații Mandra, județul Brașov, potrivit…

- Accident rutier pe DN1. Soferul unei autocisterne a fost ranit.O cisterna incarcata cu ulei industrial s a rasturnat miercuri, in judetul Brasov. Soferul a fost ranit.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 E68 Brasov ndash; Sibiu, pe raza localitatii Mandra,…

- Un evenimen rutier, provocat de un șofer baut, a avut loc in aceasta dimineața, pe raza localitații Mandra din județul Brașov. In urma incidentului rutier, șoferul care a provovat evenimentul rutier a fost ranit, iar un stalp de iluminat public și zidul unui imobil au fost avariate. Potrivit IJP Brașov,…

- Un evenimen rutier a avut loc in aceasta dimineața, in localitatea Mandra din județul Brașov. In urma incidentului rutier, o persoana a fost ranita, iar un stalp de iluminat public a fost avariat. Potrivit IJP Brașov in aceasta dimineața, in jurul orei 07.20, un barbat, in varsta de 60 ani, care conducea…