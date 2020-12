Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, in jurul orei 07:20, forțele Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Someș” au fost solicitate sa intervina pentru descarcerarea unei persoane, implicata intr-un accident rutier, pe podul Golescu din municipiul Satu Mare. Accidentul s-a produs intre un autoturism și un microbuz.…

- Azi-noapte, la ora 01:55, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat cu privire la izbucnirea unui incendiu, la o casa de locuit din localitatea Prilog Vii. La fața locului s-au deplasat 1 ofițer și 11 pompieri militari, aparținand Secției de…

- Astazi, 23 noiembrie, in jurul orei 11.50, forțele Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Someș” au fost solicitate sa intervina pentru gestionarea unei situații de urgența generata de producerea unui accident, in urma caruia un barbat a ramas cu mana prinsa intr-un utilaj agricol. Incidentul a…

- Prefectul Mircea Abrudean a anunțat, in urma cu puțin timp, ca municipiul Gherla intra in CARANTINA. Decizia ca municipiul Gherla sa intre in carantina s-a luat in Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj, prin Hotararea nr. 75/ 3 noiembrie 2020. In Gherla, incidența a ajuns la 8,44.…

- Un apel la 112 a anunțat, puțin inainte de ora 22, ca un autoturism a fost lovit de tren, in zona garii din Jucu. La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ”Avram Iancu” Cluj, un echipaj SMURD, dar și polițiștii. Din primele informații,…

- O femeie in varsta de 75 de ani a cazut, duminica, intr-o fantana din comuna Ibanesti, pompierii din cadrul Detasamentului Barlad al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui intervenind pentru salvarea ei.

- Un scurtcircuit electric a fost cauza incendiului produs luni (21 septembrie) seara la mașina care a luat foc in municipiul Satu Mare. Autoturismul a ars in proportie de 80%. Ieri seara, la ora 20:41, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat…

- Cu ocazia Zilei Pompierilor, au fost avansați in gradul urmator, inaintea expirarii stagiului minim in grad, un ofițer și 5 subofițeri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “ Someș” al județului Satu Mare. Cadrele militare au primit cu emoție noile grade, reprezentand o recunoaștere…