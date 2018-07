Stiri pe aceeasi tema

- Conform celor mai recente estimari, acordul de Mediu pentru Autostrada Sibiu-Pitesti ar putea fi emis abia la finele anului. Pana atunci, chiar daca vor fi desemnati castigatori pentru constructia sectiunilor 1 si 5, contractele nu vor putea fi semnate, iar sectiunile 2, 3 si 4 nu vor putea fi scoase…

- Primele discutii intre autoritatile judetelor Arad si Bekes pentru exportul de apa potabila in Ungaria au fost purtate in 2004, la solicitarea partii ungare. In 2011, autoritatile celor doua judete au semnat actele de constituire a societatii cu capital mixt romano-ungar Aqua Trans Muresul…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a semnat astazi ordinul de incepere a lucrarilor la proiectul de investiții „Modernizare DJ 204F in lungime totala de 4,9 km, din care: sector Slobozia Ciorasti-Armeni km.0+000 – km 2+000, L=2 km, comuna Slobozia Ciorasti si sector Oreavu-Gugesti…

- Lucrarile la tronsonul doi al centurii ocolitoare a Zalaului ar putea demara in martie 2019, a precizat marti, intr-o conferinta de presa, directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga. Proiectul s-a blocat in urma cu aproximativ opt ani, deoarece traseul…

- ANL -urile din zona Henri Coanda vor fi finalizate in viitorul apropiat, da asigurari pe Facebook primarul Capitalei, Gabriela Firea."Dupa ce a stagnat ani de zile, am deblocat proiectul Henri Coanda. Lucrarile au ajuns la 57%, pentru Lotul I. Estimam incheierea lor pana la sfarșitul anului.…

- Lotul 3 al Autostrazii Oraștie – Sibiu, demolat partial la un un an de la inaugurare si reparat in regie proprie de catre CNAIR, s-a crapat din nou, de aceasta data chiar pe mijloc. Pe autostrada Orastie -Sibiu lot 3 au aparut fisuri paralele, intre km 275,800 – km 276, conform unor imagini prezentate…

- Termenul mediu de incasare a facturilor in Romania pentru companiile cu cifra de afaceri de pana la cinci milioane de euro este de 158 de zile, afectand peste 98% din totalul afacerilor de pe piata locala, potrivit datelor Instantfactoring.com, prima companie fintech romaneasca de factoring.

- Federatia Romana de Atletism (FRA) este pregatita sa cheltuiasca peste 3 milioane de lei, fara TVA, pentru incheierea unui acord cadru, pe 3 ani, privind furnizarea de echipament sportiv pentru membrii loturilor de atletism ale Romaniei care vor participa la competitii, potrivit unui anunt de licitatie…