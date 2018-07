Autostrada Sebeș-Turda. 29 de kilometri, dați în funcțiune Loturile 3 si 4 ale autostrazii Sebes-Turda au fost receptionate luni, iar din aceasta seara se va putea circula pe cei 29 de kilometri, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).



"In aceasta seara (luni - n. r.)se va circula pe 29 de kilometri din autostrada Sebes - Turda. Loturile 3 si 4 au fost receptionate astazi. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor a inspectat si analizat lucrarile executate in cadrul acestor doua loturi. Comisia a admis realizarea receptiei si a fost semnat procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor", spune… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

