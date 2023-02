Stiri pe aceeasi tema

- In urmatorii doi ani, marile proiecte ale judetului Iasi vor atinge maturitatea mult asteptata de intreaga suflare ieseana. Prezenta la Iasi a premierului Nicolae Ionel Ciuca reprezinta o garantie a sustinerii guvernamentale pentru marile proiecte locale, de la Aeroportul Iasi, la autostrazi, infrastructura…

- CTE al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a aprobat, in ultima ședința, trei trasee finale de drumuri de mare de viteza care vizeaza zona Munteniei și zona Moldovei.

- Anul 2023 ne-ar putea aduce mai mulți kilometri noi de autostrada fața de anul trecut. Sunt șanse mari sa fie dați in folosința primii kilometri ai autostrazii de centura a Capitalei și un nou tronson al autostrazii Transilvania.

- VIDEO| Firma Pizzarotti, avertizata de CNAIR „sa se miște foarte rapid” pentru a rezolva problemele aparute pe tronsonul de autostrada A10 Sebeș-Turda in urma unei alunecari de teren Firma Pizzarotti, avertizata de CNAIR „sa se miște foarte rapid” pentru a rezolva problemele aparute pe tronsonul de…

- VIDEO: Astazi se deschide circulația pe autostrada A1, de la Sibiu la Boița. Tronson nou de 13 kilometri pentru șoferi Circulația pe autostrada A1 TransCarpați se deschide astazi, pe lotul finalizat de la Sibiu la Boița. Șoferii vor putea circula pe 13,7 km noi de autostrada. Tronsonul a fost asfaltat,…

- Despre faptul ca nu avem infrastructura rutiera ne-am plans ani de zile și, aparent, tot in van. De 30 de ani ne chinuim sa punem pe picioare un sistem decent de autostrazi, dar se pare ca suntem condamnați sa trecem prin aceleași greșeli an de an, de parca meșterul Manole insuși s-ar ocupa de tot ce…

- Un șofer a inchiriat online un Lamborghini de 230.000 de euro și s-a filmat conducand cu 321 km/h pe autostrada, iar la scurt timp dupa aceea a facut accident și bolidul de lux a ars, scrie The Sun , care a preluat imaginile de pe platforma de social media Reddit. Imaginile au fost filmate in SUA de…