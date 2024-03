In ultima zi din luna februarie, pasionații de infrastructura au publicat noi imagini video de pe Autostrada Moldovei, secțiunea Focșani-Bacau, unde lucreaza firmele constructorului Dorinel Umbrarescu. Filmarile au fost facute pe Lotul 2 din secțiunea Focșani-Bacau, respectiv Domnești-Targ (Vrancea) – Racaciuni (Bacau), care are 38,78 km. Stadiul lucrarilor este la 4%. Parte a Autostrazii Moldova […] Articolul Autostrada Moldovei A7: Noi imagini video, de pe secțiunea Focșani-Bacau unde lucreaza Umbrarescu a fost publicat in Ziarul de Bacau .