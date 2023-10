Autostrada care lipseşte între judeţele Timiş şi Hunedoara, o rușine! Sorin Grindeanu a catalogat ca fiind ”o rusine nationala” bucata de autostrada care lipseste intre judetele Timis si Hunedoara. Ministrul Transporturilor a precizat ca, in zilele de vara, s-a stat si o ora in trafic din cauza acestei bucati de autostrada. ”Este o rusine nationala ceea ce se intampla acolo. Sunt din zona, e o bucata de la comuna Margina (Timis), pana la comuna Holdea (Hunedoara)… Intri pe autostrada de la Boita, este o localitate pe Valea Oltului, inainte de Sibiu, venind dinspre Bucuresti, nu o sa mergi pe autostrada pana la Nadlac (Arad). Nu, noi ne dam jos de pe autostrada vreo… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

