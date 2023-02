Autostrada București-Pitești va fi lărgită la trei benzi. Nu e singura Ultima promisiune a Ministerulul Transporturilor este largirea la trei benzi a trei autostrazi din Romania. In prezent, avem doar un singur tronson mai lat. A fost transmisa spre validare la Agenția Naționala pentru Achiziții Publice documentația de atribuire pentru elaborarea Studiilor de Fezabilitate pentru largirea la trei benzi a autostrazilor A1, A2 și A3, a anunțat Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor. Largirea la 3 benzi a autostrazilor se prevede a se realiza pentru urmatoarele sectoare de drum: Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti integral (109,6 km) Autostrada… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

