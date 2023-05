Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR a suspendat licitația pentru finalizarea studiului de fezabilitate al Autostrazii Brașov-Bacau, joi, 11 mai, fiind termenul-limita pentru depunerea ofertelor la al treilea contract pentru proiectarea preliminara a drumului de mare viteza dintre Transilvania și Moldova (A13), potrivit economedia.ro.…

- O firma din Romania si una din Turcia au depus oferte pentru proiectarea largirii la 3 benzi pe sens a unor sectoare: A1 București – Pitești; A2 București – Fundulea și A3 Moara Vlasiei – Dumbrava. Durata contractului este de 18 luni, din care 17 luni pentru realizarea celor 3 studii de fezabilitate.…

- Firmele de proiectare au depus aproximativ 100 de cereri de clarificari la contractul pentru finalizarea studiului de fezabilitate al Autostrazii A 13 Brașov-Bacau, a precizat directorul general interimar al Companiei Naționale pentru Investiții Rutiere (CNIR), Catalin Urtoi, scrie economedia.ro. Clarificarile…

- Firmele de proiectare au depus peste 100 de clarificari la contractul pentru finalizarea studiului de fezabilitate al Autostrazii A13 Brașov – Bacau, potrivit directorului general interimar al Companiei Naționale pentru Investiții Rutiere (CNIR), Catalin Urtoi. In ciuda numarului mare de clarificari,…

- ANAF scoate la licitație o casa cu teren in județul Braila, pentru a treia oara, de data aceasta prețul este de 155.500 de lei. Licitația are loc pe 27 aprilie, la ora 12, in Galați. Inițial, instituția a cerut 233.250 lei, insa nimeni nu a oferit aceasta suma.Casa și terenul se afla in satul Movila…

- Miercuri, 22.03.2023, dupa finalizarea procesului de reevaluare a ofertelor, in conformitate cu dispozitiile deciziei CNSC, CNAIR a comunicat rezultatul procedurii de atribuire a contractului pentru "Proiectare si Executie Autostrada de Centura Bucuresti, km 0+000 - km 100+900, Sector Centura Nord,…

- Documentatia de atribuire pentru reluarea licitatiei necesare finalizarii Studiului de Fezabilitate pentru constructia autostrazii Brasov- Bacau (A13), a fost transmisa vineri, 17 martie, la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice pentru validare.

- Continue reading Autostrada Transilvania: CNAIR a suspendat licitația relansata in ianuarie pentru lotul cu viaductul Bechtel de la Suplacu de Barcau / Ofertele urmau sa fie depuse miercuri, 15 martie at Info real.