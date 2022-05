Stiri pe aceeasi tema

- ”Lensa, magazin de optica din Romania, a incheiat anul 2021 cu vanzari de 16 milioane euro, in crestere cu 50% fata de anul precedent, ajungand la o cifra de afaceri cumulata in cei 8 ani de existenta de 37,3 milioane euro. In urma unor investitii totale de circa 2 milioane de euro, Lensa a deschis…

- Banca Nationala a Romaniei deschide vizitatorilor Palatul Vechi din Bucuresti, in zilele de 18 si 19 aprilie, cu ocazia implinirii a 142 de ani de la infiintare, precum si sucursalele regionale si agentiile bancii centrale din teritoriu, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al bancii, BNR organizeaza…

- Ministerul Sanatatii anunta miercuri ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate peste 4.500 de cazuri noi de COVID-19, mai putine decat in urma cu o zi. Au fost raportate 40 de decese, 5 fiind din perioada anterioara. „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.521 cazuri noi de persoane infectate…

- Bilanț COVID, 25 februarie: Numarul persoanelor cu Sars COV 2 internate in spitale este de 7.702, cu 338 mai putin decat in ziua anterioara, iar la ATI se afla 994 de persoane, cu opt mai putin fata de raportarea anterioara, a informat Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit sursei citate, dintre…

- Numarul firmelor care activeaza in domeniul sanatații s-a dublat in ultimii doi ani, pe fondul pandemiei și a cererii foarte mari de servicii și de produse medicale. Pe fondul pandemiei, companiile au optat pentru abonamente mai scumpe, cu mai multe servicii medicale incluse, potrivit datelor rețelei…

- Tratamentul pentru pacienti i cu diverse forme de hepatita C si ciroza hepatica cu virus C este asigurat incepand cu luna februarie prin derularea unor contracte cost-volum-rezultat incheiate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS).Potrivit unui comunicat de presa al CNAS, pe langa tratamentele…