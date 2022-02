Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost prinsa sub un mal de pamant, marti, in cartierul Trivale din municipiul Pitesti, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges. Conform aceleiasi surse, victima are partea inferioara a corpului prinsa sub pamant si este constienta.La locul accidentului intervin…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova informeaza ca trei echipaje se afla la fata locului si actioneaza pentru localizarea si lichidarea focului care s-a extins pe mai multe hectare.Suprafata afectata se extinde foarte rapid din cauza vantului puternic din zona si exista pericolul ca…

- Mecanism de testare a personalului sanitar Arhiva. Sursa foto: prefectul Jud. Cluj, Mircea Abrudean. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Valul cinci al pandemiei a dus la reapariția unui numar important de focare de COVID-19 în spitale și la alte unitați din sectorul sanitar. 130…

- Un barbat in varsta de 57 de ani a decedat, marti, dupa ce a cazut cu un buldoexcavator in lacul inghetat al unei balastiere, in localitatea Cioroiu, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt. Potrivit sursei citate, utilajul s-a scufundat in totalitate in apa, iar victima a fost…

- 2.000 locuințe din Județul Caraș-Severin in pana de energie electrica Foto: Arhiva. Circa 2.000 de locuințe din Județul Caraș-Severin au ramas fara energie electrica, iar traficul a fost blocat din cauza zapezii pe DN68 Oțelul Roșu - Hațeg, în zona localitații Valea Bistrei. Este…

- Incendii de stuf in apropierea orașului Sulina Foto: Arhiva/ IGSU. Mai multe incendii de stuf au fost semnalate, începând de ieri, în apropierea orașului Sulina, iar autoritațile au fost alertate pentru a interveni în funcție de situație, a anunțat în aceasta dupa-amiaza…

- Exploziile care au avut loc in 2 canale din Sibiu, de la un scurt circuit Foto: Arhiva/ IGSU. Exploziile care au avut loc în doua canale din municipiul Sibiu au fost determinate de un scurt circuit la cablurile electrice, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența. Acestea…

- Surpare de teren la Sinaia Foto: Arhiva/ISU Sibiu. O surpare de teren s-a produs în stațiunea Sinaia pe fondul ploi abundente din ultimele zile. Malul pârâului Dorului s-a rupt la distanța mica de doua locuințe, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența Prahova.…