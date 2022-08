Stiri pe aceeasi tema

- O crima teribila a avut loc in urma cu puțin timp intr-o casa din comuna Bascov, judetul Arges. Potrivit primelor informații obținute de catre oamenii legii care se ocupa de acest caz, in interiorul locuinței respective au fost gasite fara suflare cinci persoane. Iata cum s-a intamplat totul!

- Administrația Naționala a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS) a inceput sa cumpere grau din noua recolta. O prima licitație in acest sens va avea loc prin intermediul BRM – ședința electronica, fiind vorba de o cantitate de 45.000 tone, care va fi livrata in mai multe loturi. Termenul limita…

- RESTRICȚII de circulație pe DN 13 in Mureș și pe DN7 C in Argeș. Se lucreaza la trecerile de cale ferata Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat restricții de circulație pe DN13 la Balaușeri in județul Mureș și pe DN7C segmentul Curtea de Argeș – Bascov. Sambata, 16…

- Caz șocant! Cristea este de negasit de doua luni de zile, iar ultima data a fost vazut la moșia unui fermier. Familia lui Cristea il acuza pe acesta de dispariția barbatului, insa acesta susține ca nu el este vinovat pentru dispariția acestuia și susține ca soția lui Cristea ar fi avut o relație cu…

- Camerunezul Didier Lamkel Ze (25 de ani) i-a provocat deseori dureri de cap lui Ladislau Boloni (69 de ani) la Antwerp, dar antrenorul a știut sa-i evidențieze calitațile, chiar daca a avut multe conflicte cu atacantul. Acum, cei doi se reintalnesc la Metz. Didier Lamkel Ze, atacantul camerunez in varsta…

- Dupa cum ați aflat din Jurnalul de Argeș, pe 11 mai a.c., agentul Daniel Dogaru, nimeni altul decat șoferul comandantului IPJ Argeș, Marian Badea, a fost surprins gonind cu 140 km/ora in zona Stadionului „Nicolae Dobrin”. A fost oprit de un echipaj de polițiști de la Rutiera, format din Emanuel Croitoru…