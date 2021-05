Stiri pe aceeasi tema

- Irinel, ucigașul femeii din Argeș și al copilului acesteia, a recunoscut la Acces Direct in urma cu 4 luni ca și-a amenințat partenera cu moartea. El a declarat ca totul s-a intamplat pe seama nervilor, dar astazi și-a dus planul la final in curtea bisericii.

- Irinel, ucigașul din Argeș care astazi și-a omorat concubina și pe fiul ei, spunea la Acces Direct in luna ianuarie ca niciodata nu a lovit-o pe femeie. El marturisea ca o iubește, insa o acuza de infidelitate și spunea ca o va inșela daca ea va face același lucru.

- Crima șocanta in comuna Mihaiești, județul Argeș. Un copil de 14 ani și mama lui au fost gasiți morți in curtea unei biserici, iar din primele cercetari autorul este fostul concubin al femeii, scrie site-ul local Obiectiv de Argeș. Barbatul a incercat apoi sa se sinucida. Potrivit sursei citate, barbatul…

- O tragedie a avut loc duminica, in curtea unei biserici din judetul Arges. Se pare ca un barbat si-a ucis atat sotia, cat si fiul adolescent. IPJ Arges a fost sesizat cu privire la faptul ca in timp ce se afla in curtea unei biserici din comuma Mihaiești, satul Draghici, un barbat de 44 de ani și-a…

- Un incident socant a avut loc duminica, in curtea unei biserici din judetul Arges. Un barbat si-a ucis atat sotia, cat si pe fiul acesteia, un adolescent de 15 ani. „Erau concubini. Copilul era dintr-o relație anterioara, nu era fiul lui. Nu exista ordin de protecție. Din primele date, nu…

- O femeie și fiul sau adolescent au fost uciși, azi, in curtea unei biserici din localitatea Mihaiești, din județul Argeș. Principalul suspect este soțul femeii, care a fost reținut de polițiști.

- Un episod absolut ingrozitor a avut loc duminica, in judetul Arges. Totul s-a intamplat in curtea unei biserici: un barbat si-a ucis atat sotia, cat si fiul adolescent. IPJ Arges a fost sesizat cu privire la faptul ca in timp ce se afla in curtea unei biserici din comuma Mihaiești, satul Draghici, un…

- Un incident socant a avut loc duminica, in curtea unei biserici din judetul Arges. Un barbat si-a ucis atat sotia, cat si fiul adolescent. Astazi, IPJ Arges a fost sesizat cu privire la faptul ca in timp ce se afla in curtea unei biserici din comuma Mihaiești, satul Draghici, un barbat și-a…