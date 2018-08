Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Sibiu au discutat, luni, despre posibilitatea amplasarii de garduri electrice pe portiunile impadurite ale Autostrazii A1, in zona Aciliu - Miercurea Ciuc, dupa ce doi ursi au ajuns pe sosea, fiind loviti de masini si ucisi. Gardurile electrice nu sunt periculoase pentru animale, precizeaza…

- Protestul s-a incheiat in jurul orei 21:50, insa mai mulți ieșeni si-au exprimat intenția de a lua parte la o noua acțiune similara, maine, de la ora 18, tot in Piata Unirii. UPDATE 21:00 Mii de oameni protesteaza la aceasta ora in tara, nemultumiti de modificarile aduse in Parlament Codului de Procedura…

- Vi s-a intamplat sa nu stiti cum sa le spuneti localnicilor dintr-un nou oras pe care il vizitati si sa va doriti sa aveti un dictionar explicativ cu voi pentru a va scoate din incurcatura? Daca in general numele locuitorilor dintr-o regiune, oras sau sat se formeaza prin derivare, adaugand radacinii…

- Primaria Cluj-Napoca si Compania de Transport Public (CTP) au pus joi in circulatie primele 10 autobuze electrice din Romania, cumparate din fonduri elvetiene. Autoritatile doresc nu doar inlocuirea unor autobuze vechi, ci orientarea spre un...