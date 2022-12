”Urmeaza cea mai aglomerata si intensa perioada a anului pentru utilizatorii care fac online shopping. Curand intram oficial in Luna Cadourilor, prilej perfect de a ne pune la punct un set de reguli de aur pentru efectuarea in siguranta a cumparaturilor online”, au transmis oficialii Directoratului National pentru Securitate Cibernetica. Acestora li s-au alaturat reprezentantii Politiei Romane si cei ai Europol, care au pregatit un infografic cu regulile cumparaturilor online. Specialistii recomanda realizarea de achizitii doar din surse de incredere, dar si anuntarea autoritatilor in cazul…