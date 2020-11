Autoritățile se gândesc să introducă noi restricții: Masca de protecție ar putea fi obligatorie în toată țara Comitetul Național pentru Situații de Urgența se intrunește din nou, joi seara. Autoritațile urmeaza sa discute noi restricții, in contextul in care Romania se apropie de 10.000 de cazuri de infecție cu coronavirus pe zi. Printre masurile la care se gandesc autoritațile se regasește limitarea circulației pe timpul nopții in anumite zone. Ședința Comitetului pentru Situații de Urgența ar urma sa aiba loc inaintea ședinței de guvern, programata de la ora 19.00. Conform unor surse oficiale citate de Hotnews.ro , in cadrul ședinței ar urma sa fie decisa instituirea purtarii maștii de protecție in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

