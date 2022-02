Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Sara Olivier, care lucreaza la Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite, a spus ca agentia americana ar putea formula aceasta recomandare pentru vaccinurile Pfizer si Moderna cu ocazia unei intruniri a Comitetului consultativ pentru practici de imunizare, un grup…

- Autoritațile sanitare americane iau in calcul posibilitatea de a prelungi intervalul dintre administrarea primelor doua doza din serurile anti-COVID Pfizer și Moderna, dezvoltate prin tehnologia ARN mesager. In prezent, ele sunt administrate la distanța de cel mult o luna, insa planul este ca perioada…

- Vaccinul anti-COVID-19 al companiei Moderna, care beneficia pana luni doar de o autorizare in regim de urgenta in Statele Unite, a primit o autorizare definitiva in aceasta tara pentru persoanele de peste 18 ani, a anuntat Agentia americana pentru alimente si medicamente (FDA), potrivit Reuters. Vaccinul…

- Dr. Anthony Fauci, principalul consilier al Casei Albe in combaterea pandemiei de COVID-19, a afirmat ca exista inca pericolul unei cresteri bruste a numarului de spitalizari din cauza transmisibilitatii foarte ridicate a variantei Omicron a coronavirusului, chiar daca datele de pana acum sugereaza…

- Autoritatile sanitare din SUA au recomandat joi seara ca toti adultii sa se vaccineze impotriva COVID-19 cu Pfizer si Moderna, mai degraba decat cu Johnson & Johnson, din cauza riscului de tromboza legat de vaccinul J & J, a transmis AFP. Aceasta decizie, anuntata de Centrul pentru Prevenirea si Controlul…

- Agenția pentru alimente și medicamente (FDA) din SUA a autorizat doza booster a vaccinului Pfizer-BioNTech pentru adolescenții de 16 și 17 ani, informeaza agențiile de presa. Doza “booster” a vaccinului Pfizer-BioNTech poate fi administrata tinerilor de 16 si 17 ani daca au trecut cel putin sase luni…