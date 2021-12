Stiri pe aceeasi tema

- Avem zone in Maramureș unde stratul de zapada incepe sa devina unul consistent. Autoritațile au anunțat azi ca stratul de zapada masura pana la 25 cm la stația meteo Iezer. Pentru azi se anunța ca vremea va fi ușor mai calda decat normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii extinse…

- Urșii au inceput sa atace sau sa coboare in zone locuite inclusiv in sezonul rece. O ursoaica aflata cu puii in zona Peleșului a fost speriata de turiști care auncau petarde și doi vizitatori din Ucraina au avut de suferit.

- Primarul Mihai Chirica a dispus ca toate unitațile de invațamant din Municipiul Iași racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica sa aiba asigurat agentul termic, astfel incat reinceperea școlii cu prezența fizica de luni, 8 noiembrie 2021, sa fie posibila in condiții optime. Verificarile…

- ​Maratonul de la Wuhan (China), care urma sa aiba loc duminica, a fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus, cu aproape 100 de zile înainte de Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, informeaza AFP.Duminica, autoritatile chineze au raportat 26 de noi cazuri de infectare cu…

- Temperatura de la care se recomanda schimbarea cauciucurilor de vara cu cele de IARNA Temperatura de la care se recomanda schimbarea cauciucurilor de vara cu cele de IARNA Temperaturile scazute din ultimele zile si mai ales ultimele nopti in mare parte din tara au facut ca soferii sa inceapa sa se gandeasca…

- Municipalitatea va incepe procedurile de inființare a Parcului Industrial Tehnopolis, un proiect de hotarare in acest sens urmand a fi discutat de catre aleșii locali in cadrul ședinței programate luni, 4 octombrie 2021. Primarul Mihai Chirica a declarat joi, 30 septembrie, intr-o conferința de presa,…

- Vremea s-a racit destul de mult, ceea ce ne duce cu gandul ca la iarna este posibil ca temperaturile sa scada semnificativ. De asemenea, in mass media au aparut tot felul de informații cum ca facturile la energia electrica și la gaze vor fi unele greu de suportat, așa ca te gandești la ce soluții…