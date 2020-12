Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitare ruse au indemnat marti persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 sa se abtina de la consumul de alcool 56 de zile, transmite agentia EFE, citata de Agerpres.Doua saptamani inainte de imunizare (prima doza de vaccin - n.red.) trebuie categoric sa nu se consume (alcool). Formarea…

- Peste 100.000 de persoane au fost vaccinate deja impotriva covid-19 in Rusia, a anuntat ministrul rus al Sanatatii Mihail Murasko, in contextul in care Moscova si-a prezentat vaccinul Sputnik V prin videoconferinta in cadrul unei sesiuni ONU, relateaza Reuters, conform news.ro. Sportul e ALIATUL…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a fost inca vaccinat cu noul vaccin ruses anti-COVID-19, Sputnik-V, dezvoltat de centrul Gamaleia din Moscova, chiar daca a laudat acest produs. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a explicat aceasta situatie prin faptul ca vaccinul se afla inca in…

- Vladimir Putin a anuntat miercuri seara ca țara lui a obtinut al doilea vaccin anti-COVID, la doua luni distanța de omologarea, in Rusia, a primului ser. Asta deși vaccinul a fost testat pana acum doar pe o mana de oameni, iar testele vor continua pe un eșantion mai generos, de 40.000 de voluntari.…

- Vicepremierul rus responsabil de sanatate, Tatiana Golikova, a recunoscut vineri 'o crestere serioasa' a cazurilor de contaminare cu SARS-CoV-2 in Rusia, asigurand totodata ca tara sa este pregatita sa faca fata acestei situatii, relateaza AFP. 'Observam o crestere a numarului de cazuri…

- Autoritațile de la Moscova au anunțat ca au inceput testarea vaccinului rus impotriva coronavirusului pe 40.000 de locuitori ai capitalei, etapa finala de testare a acestui vaccin anunțata in august. Viceprimarul Moscovei, Anastasia Rakova, a declarat ca este o zi importanta nu numai pentru oraș, ci…

