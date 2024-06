Cristian Popescu Piedone anunța ca are planuri mari pentru Sectorul pe care il administreaza și pregatește surprize noi pentru tineri. Primarul informeaza ca va construi mai multe blocuri, cu apartamente destinate acestora. Proiectul va fi finalizat la incheierea anului 2025. Piedone, apartamente cu cheltuieli reduse pentru tineri Cristian Popescu Piedone anunța ca a inceput construcțiile […] The post Piedone pregatește locuințe pentru tinerii din Sectorul 5: „Vor fi gata pana la finalul anului 2025” appeared first on Puterea.ro .