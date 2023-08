Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Uniunii Europene pentru Siguranta Aviatiei a fost sesizata cu privire la problema zborurilor operate de Wizz Air din Romania, pentru a pune in aplicare legislatia in materie, a anuntat sambata, pe pagina sa de Facebook, Bogdan Mindrescu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.…

- Atentionare de calatorie: Mentinere cod rosu de canicula si pericol major de incendii in Grecia. Romanii din zonele afectate, evacuati in sigurantaMinisterul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca autoritatile…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului sustine companiile care produc plus valoare in economie si care constituie modele de succes ce pot fi replicate, conform unei postari pe pagina de Facebook a Ministerului, preluata de Agerpres. Potrivit sursei citate, una dintre acestea este Leoni…

- Ministrul PSD al Transporturilor, Sorin Grindeanu, agreeaza reducerea numarului de ministere in viitorul guvern care va fi condus de Marcel Ciolacu și a propus includerea ministerului Familiei, condus de colega sa de partid, Gabriela Firea, intr-un minister pentru Familie, Tineret si Sport.„Susțin o…