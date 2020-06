Autoritatile raman in alerta. 11 mistreti gasiti morti in Timis si diagnosticati cu Pesta Porcina Africana

Stiri pe aceeasi tema

- De la prima semnalare a prezenței virusului Pestei Porcine Africane (PPA) in Romania, pe data de 31 iulie 2017 și pana in prezent, la nivel național au fost diagnosticate 3.550 de cazuri la mistreți. In conformitate cu prevederile legislației europene, cazurile de PPA la mistreți se sting dupa cel puțin…

- In Timiș a fost confirmat focarul de pesta porcina de la Chevereș. Conform ultimelor informații, trei mistreți au murit pe raza localitații Chevereșu Mare. Analizele au confirmat ca au pesta porcina.

- V. Stoica Timp de doi ani, pesta porcina africana a creat mari probleme proprietarilor de suine din Romania, zeci de focare fiind inregistrate in fiecare județ, din 2017 și pana la finalul lui 2019, iar la nivel național au fost semnalate 2.894 de focare, din care 2.260 au fost stinse pana la sfarsitul…

- Compania Nationala Unifarm SA precizeaza ca a cerut retragera de urgenta a mastilor FFP 2 - „Daddy Baby” pe care le-a livrat la spitalele din Romania, dupa ce o alerta in acest sens a fost emisa de autoritatile autoritati.

- E alerta in Alba, dupa ce opt persoane, intre care un medic și doua asistente, de la Centrul de Dializa Alba Iulia au fost diagnosticate cu COVID-19. Autoritațile au demarat o ancheta epidemiologica.DSP Alba anunța ca a inceput o ancheta la Centrul de Dializa Alba Iulia care vizeaza dotarea…

- Autoritatea Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a comunicat, la sfarșitul saptamanii trecute, ca Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in prezent, la nivel național, in 213 localitați din 26 de județe, cu un numar de 455 de focare (dintre care patru focare in exploatații comerciale…

- Noul bilanț comunicat de autoritați duce cifra totala a infectarilor la 308, cu 31 de cazuri noi confirmate in ultimele 24 de ore. Cele mai multe dintre acestea, la Timișoara. Autoritațile nu specifica, insa, județele de proveniența a pacienților. „Pana astazi, 20 martie, pe teritoriul Romaniei, au…

- Autoritatile din judetul Timis au identificat sase persoane care au intrat in contact cu barbatul de 47 de ani confirmat marti cu coronavirus. Aceste persoane urmeaza sa fie testate si in prezent sunt izolate la domiciliu.Potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica Timis, sase…