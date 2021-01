Autoritățile, precizări privind populația care va fi cuprinsă în etapa a doua de vaccinare anti-Covid Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a facut luni precizari in ceea ce privește populația care va fi imunizata anti-Covid in a doua etapa a campaniei de vaccinare. Potrivit CNCAV, in etapa a II-a a Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania este inclusa populația la risc, reprezentata de adulții […] Articolul Autoritațile, precizari privind populația care va fi cuprinsa in etapa a doua de vaccinare anti-Covid a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a prezentat lista bolilor cronice pentru care persoanele pot solicita vaccinarea in etapa a II-a, intre acestea fiind diabetul zaharat, afectiunile cardiovasculare, renale, pulmonare, oncologice. Potrivit…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a facut luni precizari in ceea ce privește populația care va fi imunizata anti-COVID in a doua etapa a campaniei...

- Precizari privind populatia la risc, cuprinsa in etapa a II a a Strategiei de vaccinare impotriva COVID 19Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 informeaza asupra faptului ca in etapa a II a a Strategiei de vaccinare impotriva COVID 19 in Romania este…

- Vaccinarea impotriva COVID-19, pentru Etapa I, se extinde, incepand de luni, in toate judetele din tara, anunta autoritatile. Ieri au fost dostribuite peste 36.000 de doze de vaccin solicitate de centrele de vaccinare din judete. ″Incepand de maine, 4 ianuarie 2021, activitatea de vaccinare pentru Etapa…

- Numarul total al persoanelor vaccinate anti-COVID a depașit in Romania 10.000, potrivit raportarilor Centrului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV). Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica, pana joi, la…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19, din cadrul Guvernului, a transmis luni o informare privind prima tranșa de vaccinuri impotriva COVID-19 livrata Romaniei in data de 25 decembrie: In data de 25 decembrie, in Romania a fost livrata prima tranșa…

- Aproape 1000 de cadre medicale au fost vaccinate, duminica, pana la ora 18,00, la nivelul intregii tari, nicio persoana imunizata neprezentand efecte adverse, conform unui comunicat remis de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Potrivit sursei citate,…

- Romania incepe vaccinarea anti COVID-19. Prima transa de 10.000 de vaccinuri anti-COVID-19 ajunge in Romania pe 26 decembrie, potrivit Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19. Marti a avut loc o intalnire a Comitetul National de coordonare a activitatilor…