Stiri pe aceeasi tema

- CJSU Alba: Masuri noi pentru Abrud, Baia de Arieș și patru comune din județ, dupa creșterea incidenței. Document Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Alba a stabilit joi masuri pentru Abrud, Baia de Arieș și patru comune, dupa creșterea incidenței. Este vorba despre masuri de scenariu…

- Guvernul i-a solicitat astazi Parlamentului declararea starii de urgența pe un termen de 60 de zile in legatura cu insuficiența de gaze naturale. Potrivit proiectului hotararii, in aceasta perioada, Comisia Naționala pentru Situații Excepționale, care va dobandi prerogative suplimentare, va…

- Doua incendii de vegetatie uscata au izbucnit, marti dupa-amiaza, in doua localitati din judetul Prahova, flacarile care s-au extins cu repeziciune din cauza vantului atingand si inaltimi de doi-trei metri, potrivit Agerpres. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) informeaza ca 25…

- Pompierii au localizat și au lichidat un incendiu care a izbucnit joi, 13 ianuarie, intr-un centru comercial situat pe o automagistrala din nordul Moscovei.Potrivit Ministerului regional pentru Situații de Urgența, nicio persoana nu a avut de suferit in urma incidentului.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 5 ianuarie 2022, Hotararea numarul 1 privind propunerea prelungirii starii de alerta și a masurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Incepand de sambata,…

- Ministerul Afacerilor Interne va recepționa un lot de 19 autospeciale de intervenție pentru Inspectoratul General de Situații de Urgența. Acestea vor ajunge in 6 regiuni ale țarii și vor deservi circa un milion de cetațeni, transmite Noi.md cu referire la realitatea.md. Se intampla dupa ce Ministerul…

- Patru locuinte au ars in urma unui incendiu izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, in comuna Codaesti, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Initial, la fata locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Detasamentului Vaslui. Ulterior, focul s-a…

- Prima urgența a PSD, in negocierile pentru potențiala guvernare, dincolo de stabilizarea situației critice din sanatate, este susținerea romanilor puternic loviți de creșterea galopanta a...