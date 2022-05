Autoritățile italiene au confiscat un superiaht care are legături cu Vladimir Putin Autoritatile italiene au confiscat superiahtul Scheherazade (Seherezada) dupa ce au stabilit ca acesta are legaturi cu presedintele rus Vladimir Putin, informeaza DPA sambata. Politia financiara italiana a relevat prezenta unor legaturi economice si de afaceri semnificative ale persoanei care dispune de nava si care are inclusiv calitatea de proprietar efectiv cu „elemente proeminente ale guvernului rus” si cu alte persoane aflate pe lista de sanctiuni a UE vizand actiuni ce compromit sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei, a anuntat guvernul italian vineri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

