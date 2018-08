Stiri pe aceeasi tema

- Doua noi focare de pesta porcina africana au fost identificate pe raza comunei Suceveni, din judetul Galati. Autoritatile i-au informat pe sateni cu privire la necesitatea sacrificarii celor 200 porci din comuna. Potrivit Directiei Sanitar Veterinare, aceasta este o masura preventiva, obligatorie in…

- Sase persoane au fost ranite si doua au fost declarate decedate in urma unui grav accident rutier care a avut loc intr-o localitate din judetul Galati. Dupa primele verificari, politistii au stabilit ca accidentul s-a produs pe fondul unei depasiri neregulamentare efectuate de un cetatean austriac.

- Casa Regala a Suediei a fost jefuita, hoții reușind sa plece cu doua coroane purtate de suveranii acestei țari, precum și cu un insemn regal. Podoabele regale, vechi de 400 de ani, au fost sustrase dintr-o catedrala din sud-estul Suediei, evenimentul avand loc in plina zi, noteaza ABC. Potrivit martorilor,…

- Stare de alerta in judetul Galati. Autoritatile sanitar-veterinare au descoperit un focar de pesta porcina in comuna Suceveni. Peste 20 de porci au fost ucisi, iar in zona s-au luat masuri de dezinfectie pentru a limita raspandirea virusului.

- Politistii locali au prins doi barbati, de 31 si 34 de ani, care se pregateau sa plece din zona Potcoava de Aur din Galati cu masina plina cu dale sustrase de pe santierul deschis de autoritatile locale pentru refacerea trotuarului.

- Autoritatile din judetul Galati iau masuri sporite de securitate, dupa identificarea de cazuri de pesta porcina in judetul Tulcea, ultimul focar fiind descoperit in urma cu cateva zile peste Dunare, in...

- Reprezentanții Biroului teritorial Galati al institutiei Avocatul Poporului acorda audiențe cetațenilor din județul Vrancea, in municipiul Focșani, miercuri, 27 iunie 2018, la sediul Institutiei Prefectului - județul Vrancea, incepand cu ora 1000. Pentru operativitate, persoanele…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, cei doi ocupanti ai avionului au reusit sa iasa singuri din aparat si nu au rani care sa le puna viata in pericol. La fata locului au ajuns doua ambulante si doua masini de pompieri.