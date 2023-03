Stiri pe aceeasi tema

- Deși recunosc ca nici subvariantele Omicron nu produc cazuri severe, autoritațile europene insista asupra faptului ca doar persoanele vaccinate sunt protejate și ca riscurile mari sunt pentru cele care nu au schema primara și boosterele. In acest sens, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor…

- Subvarianta extrem de contagioasa XBB.1.5 a Omicron, denumita 'Kraken', care se raspandeste rapid in Statele Unite, ar urma sa devina dominanta in randul cazurilor de coronavirus in Europa in decurs de o luna sau doua, a anuntat vineri Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), relateaza…

- Statele membre ale Uniunii Europene urmeaza sa discute miercuri despre un raspuns comun de adoptat cu privire la calatorii care vin din China, unde epidemia de COVID-19 pare sa fi scapat de sub control, a anuntat sambata Suedia care preia de la 1 ianuarie presedintia semestriala a UE, noteaza AFP, preluata…

- Este ”nejustificata” introducerea in Uniunea Europeana a testarii obligatorii pentru depistarea Covid-19 in cazul calatorilor care sosesc din China, unde in prezent se inregistreaza o explozie a cazurilor, a anunțat Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), transmite AFP. Potrivit…

- Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a emis o alerta privind creșterea ingrijoratoare a numarului de infecții invazive cu streptococ grup A in randul copiilor mai mici de varsta de zece ani, infecții care au provocat decesele acestora. Autoritațile europene dau vina pe circulația…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) au facut apel la vigilenta din cauza creșterii numarului de copii bolnavi grav in urma infectarii cu streptococul de grup A.