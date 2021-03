Stiri pe aceeasi tema

- Prin urmare se recomanda continuarea administrarii acestuia, nefiind stabilite in prezent legaturi clare de cauzalitate intre vaccin și apariția trombozelor. Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a facut aseara anunțul așteptat de toate statele UE, in privința vaccinului de la AstraZeneca. Acesta…

- Agentia Europeana pentru Medicamente EMA s a reunit astazi intr o sedinta virtuala extraordinara in contextul in care foarte multe state europene au suspendat temporar utilizarea vaccinului Oxford AstraZeneca. Comitetul de experti a ajuns la o concluzie stiintifica: este un vaccin sigur si eficace,…

- Lituania a urmat marti exemplul altor tari, suspendand la randul sau administrarea vaccinului produs de AstraZeneca, in timp ce acesta a fost verificat de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), relateaza AFP. Ministrul lituanian al Sanatatii, Arunas Dulkys, a anuntat ca vaccinul nu va mai…

- Agentia italiana a medicamentului, AIFA, ‘a decis, cu titlu de precautie si in mod temporar, in asteptarea unei decizii a EMA’, Agentia Europeana a Medicamentului, ‘sa interzica utilizarea vaccinului de la AstraZeneca pe tot teritoriul national’, transmite France Presse, citand un comunicat al AIFA.…

- BioNTech si Pfizer au trimis autoritatii americane de reglementare a medicamentelor (FDA) date care ”demonstreaza stabilitatea vaccinului” atunci cand este stocat la temperaturi cuprinse intre -25 si -15 grade Celsius. Vaccinul impotriva COVID-19 produs de BioNTech si Pfizer poate fi conservat timp…

- Vaccinul AstraZeneca, autorizat vineri de Agenția Europeana a Medicamentului (EMA), este privit cu reticența in țari precum Italia și Germania din punctul de vedere al eficienței in cazul persoanelor in varsta. In cele doua țari europene vaccinul va fi folosit cu precadere in cazul populației tinere.…

- Germania va respecta recomandarile BioNTech și Pfizer privind a doua doza a vaccinului anti-Covid-19 și nu va amana administrarea, a anunțat azi ministrul sanatații, Jens Spahn, citat de hotnews . Autoritațile germane au intrebat o comisie independenta de experți daca sa permita amanarea administrarii…

- AEM a publicat prospectul vaccinului Pfizer-BioNTech Autoritatile române spera ca pâna la sfârșitul anului, cel mai probabil la 28 decembrie, sa mai ajunga în țara noastra alte 150.000 de doze de vaccin. Aceasta va fi, de altfe, și estimarea sosirilor saptamânale…