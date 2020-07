Autoritățile din Ungaria reintroduc restricțiile de circulație pentru români. Vezi pe unde se va putea circula Cresterea numarului de cazuri de pacienți infectați cu coronavirus raportate zilnic in Romania a determinat autoritațile maghiare sa ia masuri menite sa previna raspandirea COVID-19 in țara vecina. Astfel, incepand cu miezul nopții, romanii cor putea tranzita Ungaria doar pe anumite trasee, ca si la inceputul pandemiei. Articolul Autoritațile din Ungaria reintroduc restricțiile de circulație pentru romani. Vezi pe unde se va putea circula a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

