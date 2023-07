Autoritățile din Olanda trag un semnal de alarmă - Porumb românesc contaminat cu o toxină periculoasă Autoritațile din Olanda au notificat sistemul rapid de alerta pentru alimente și furaje despre faptul ca au identificat un lot de porumb furajer contaminat cu o substanța din categoria micotoxinelor, care ar fi cancerigene, marfa provenind de la o ferma din județul Arad. Autoritațile din Olanda nu au precizat numele fermei de la care a fost achiziționat furajul și nici cantitatea cumparata. CITESTE SI Rusia este pregatita de o confruntare militara cu NATO 29/07/2023 424 Video | Jaf la drumul mare: un camion rasturnat, plin cu carne, a fost pradat in cateva minute,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Olanda a notificat, in 5 iulie, Sistemul Rapid de Alerta pentru Alimente și Furaje/Rapid Alert System for Food and Feed/RASFF, cu privire la un lot de porumb furajer contaminat cu Aflatoxina B1, din categoria micotoxinelor, marfa provenind din Romania, relateaza lantulalimentar.ro. De precizat ca proba…

