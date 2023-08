Autorităţile din judeţul Vaslui pregătesc începerea noului an şcolar Autoritatile din judetul Vaslui pregatesc inceperea noului an scolar, insa sunt o serie de probleme pentru care este nevoie de sprijinul primariilor. Este vorba despre asigurarea pazei si securitatii scolilor, dar si de gasirea unor alte spatii pentru unitatile de invatamant care nu vor putea fi gata pana pe 11 septembrie. Reporter: Alina Darie, Vaslui – In mediul urban, spun reprezentantii Inspectoratului Scolar, ritmul pregatirii unitatilor de invatamant este unul multumitor, insa ramane problema asigurarii pazei si protectiei in multe scoli si gradinite, caci chiar daca in mare parte sunt sisteme… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

