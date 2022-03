Ministrul Agriculturii spune ca Romania are stocuri suficiente de ulei, incat nu se pune problema unei crize, an timp ce șeful ANPC ii sfatuiește pe cetațeni sa nu goleasca rafturile magazinelor. Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC), Paul Anghel, recomanda consumatorilor sa limiteze achizitia de ulei doar la strictul necesar, fara sa goleasca rafturile magazinelor, in conditiile in care in aceste zile au fost vazute actiuni menite „sa iasa din sfera umanului”, respectiv comenzi online si de 1.000 de litri de ulei. „Asistam in aceste zile la actiuni…