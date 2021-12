Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat duminica, in contextul confirmarii primelor doua cazuri cu varianta Omicron in Romania, ca ar putea fi necesara adoptarea unor masuri temporare, pentru a limita raspandirea virusului. ‘Vom face o analiza rapida a situatiei si a eventualelor…

- Premierul Nicolae Ciuca i-a convocat la Guvern pe Alexandru Rafila, Raed Arafat și Adriana Pistol. Unul din cazuri este asimptomatic, celalalt are simptomatologie ușoara. Primele doua cazuri de infecție cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate in Romania. Institutul Național de…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca, la sedinta de la Palatul Victoria, se va face o analiza rapida a situatiei actuale, dupa confirmarea primelor doua cazuri cu varianta Omicron a coronavirus. Ministrul precizeaza ca se vor lua masuri pentru a fi incetinita raspandirea noii variante,…

- Dupa aparitia primelor cazuri de infectare cu tulpina Omicron a noului coronavirus in Romania, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a transmis ca autoritatile vor face o analiza a situatiei si se vor lua masuri pentru incetinirea transmiterii, precizand ca vor fi masuri temporare, pana cand specialistii…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat duminica, in contextul confirmarii primelor doua cazuri cu varianta Omicron in Romania, ca ar putea fi necesara adoptarea unor masuri temporare, pentru a limita raspandirea virusului.

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, sambata seara, dupa aparitia primelor cazuri de infectare cu varianta omicron a virusului SARS-CoV-2, ca va lua masuri dupa consultarile cu specialistii. Astfel, prim-ministrul se va intalni duminica cu Alexandru Rafila, Raed Arafat, dar si cu Adriana Pistol.

- Confirmarea a venit sambata seara. Este vorba despre o femeie de 48 de ani, din județul Brașov, și de un barbat de 59 de ani, din județul Vaslui. Cei doi fusesera aduși din Africa de Sud. Ambele persoane sunt izolate la domiciliu și sunt asimptomatice.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, avertizeaza ca Romania nu va fi ocolita de noua varianta de SARS-CoV2 Omicron, in condițiile in care s-au inregistrat deja 70 de cazuri in 11 țari europene.