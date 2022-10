Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Chisinau nu au certitudinea ca furnizorul energetic rus Gazprom va respecta contractul cu Moldovagaz, in contextul in care, de la 1 octombrie, conform contractului, pretul de achizitie a gazului ar trebui sa scada semnificativ, a declarat luni presedinta Republicii Moldova, Maia…

- Autoritațile de la Chișinau discuta despre o eventuala retragere a cetațeniei persoanelor care lupta in Ucraina de partea trupelor ruse, potrivit președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, citata de Reuters.

- Autoritatea de reglementare a gazelor din Republica Moldova a majorat vineri tarifele pentru consumatorii casnici cu 27-, la 29,27 lei moldovenesti (1,51 dolari) pe metru cub, pentru a reflecta cresterea semnificativa a costurilor aprovizionarii, de cand Rusia a invadat Ucraina, transmite Reuters. Una…

- Autoritatea de reglementare a gazelor din Republica Moldova a majorat tarifele pentru populație cu 27%, in concordanța cu cresterea costurilor aprovizionarii cu gaze dupa ce Rusia a invadat Ucraina, a informat Reuters , preluata de Agerpres. Una dintre cele mai sarace tari din Europa, Republica Moldova…

- Autoritatea Aeronautica Civila a Republicii Moldova va examina anunțul companiei Air Moldova, care iși propune sa relanseze din 1 octombrie destinațiile spre Moscova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Autoritațile de la Chișinau sint in discuții cu partea rusa in vederea ridicarii embargoului instituit de Federația Rusa asupra exporturilor de fructe din Republica Moldova. Anunțul a fost facut de Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, in cadrul emisiunii „Punctul pe Azi”…

- Guvernatoarea Gagauziei Irina Vlah susține ca a ramas nemulțumita dupa vizita Maiei Sandu la Comrat. Potrivit ei, „Doamna Președinta nu a reușit sa depașeasca antipatiile personale și nu a fost pregatita sa construiasca un dialog„. Despre aceasta Irina Vlah a scris pe rețelele de socializare. „Vizita…

- Autoritațile de la Chișinau examineaza trei scenarii prin care am putea trece la iarna, in cazul in care nu se va putea ajunge la un numitor comun cu Gazprom, pentru semnarea altui contract de livrarea a gazelor naturale. Acestea au fost facute publice marți, 2 iulie de catre viceprim-ministrul, Andrei…