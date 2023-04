Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile suedeze au dispus ca Kathleen Poole, nascuta in Marea Britanie, in varsta de 74 de ani, sa plece dupa ce cererea sa de ședere in țara dupa Brexit nu a fost acceptata, a declarat familia sa, pentru BBC . Femeia locuiește in Suedia de 20 de ani. Aceștia au spus ca este „rușinos” ca Suedia…

- Eveniment O noua inșelatorie pe Instagram / “Carduri cadou” pentru magazinul SHEIN aprilie 3, 2023 10:04 Cercetatorii Avast au detectat o noua inșelatorie care vizeaza utilizatorii Instagram din diverse țari, inclusiv Marea Britanie, Australia, Franța, Spania și Polonia, Conform Avast, atacatorii…

- Autoritațile din Marea Britanie vor sa-i gazduiasca pe migranți in baze militare sau pe feriboturi dezafectate. Planul oficial va fi anunțat peste cateva saptamani, potrivit Sky News.Autoritațile au anunțat ca vor sa renunțe la utilizarea hotelurilor pentru cazarea solicitanților de azil și sa foloseasca…

- Germania, Franta si Marea Britanie, cei mai mari membri europeni ai NATO, cred ca un pact care sa oficializeze legaturi mai puternice intre Alianta Nord-Atlantica si Ucraina ar putea fi o modalitate de a incuraja Kievul sa inceapa discutii de pace cu Rusia, chiar daca Moscova continua sa ocupe teritoriul…

- Cele zece organizații locale și internaționale care apara libertatea presei cer autoritaților romane sa acorde prioritate anchetei privind campania de harțuire declanșata anul trecut impotriva jurnalistei de investigații Emilia Șercan, anunța ActiveWatch intr-un comunicat. De asemenea, semnatarii apelului…

- Radu Valcan a implinit 46 de ani. Cum a sarbatorit! Radu Valcan și-a sarbatorit saptamana aceasta ziua de naștere. Actorul a implinit 46 de ani miercuri. Planul sau era sa aiba parte de o zi liniștita in familie, alaturi de soție și de cei trei copii. Adela Popescu i-a pregatit insa o surpriza de proporții…

- O femeie de 50 de ani din judetul Constnata, urmarita international prin Interpol a fost retinuta pentru 24 de ore. Potrivit IPJ Constanta, la data de 7 februarie a.c., politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale ndash; Compartimentul Urmariri au depistat, pe raza municipiului Constanta,…

- Persoanele care au locuința asigurata cu polița PAD pot recupera rapid pierderile materiale suferite, cu un efort financiar minim, in cazul unui dezastru natural precum inundații, alunecari de teren sau cutremure.Este important sa știți ce trebuie sa faceți daca ați suferit o dauna, dar și…