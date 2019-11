Stiri pe aceeasi tema

- O echipa a Ministerului Apararii Naționale merge in aceasta dimineața la Timișoara pentru a face verificari suplimentare in locurile in care a fost identificata prezența substanței toxice Delicia-Gastoxin, dupa deratizarea facuta de aceeași companie la blocul din strada Miorița 8, anunța Mediafax. In…

- Procurorii l-au reținut, marți dimineața, pe patronul firmei care a efectuat deratizarile in doua blocuri din Timișoara, relateaza PressAlert. Barbatul este acuzat de vatamare corporala, ucidere din culpa și trafic de produse sau substanțe toxice.

- Autoritațile din Timișoara explica din nou ce s-a intamplat la blocul Miorița 8, dar și la celelalte patru locații in care firma Bistim Dera SRL a facut dezinsecție și deratizare cu o substanța toxica. Trei persoane au murit și aproximativ 30 au fost internate. Post-ul URMARIȚI LIVE | ISU Timiș, noi…

- Patronul firmei de deratizare din Timișoara, reținut in urma decesului a 3 persoane, dintre care 2 copii, distribuie postarile lui Malin Bot, scrie Grupul de Investigații Politice. Potrivit GIP, Sorin Buța, patronul firmei de deratizare, este un fan al jurnalistului Malin Bot, un activist cu o puternica…

- O firma de deratizare din Timișoara a folosit un insecticid foarte puternic, care a curmat viața a doi copii și un adult, dar a trimis alte zeci de persoane la spital. Peste 30 de pacienți de la blocurile in care s-au operat acțiuni de deratizare au ajuns la diferite unitați spitalicești din oraș. „Noua…

- Marti vor fi reluate cercetarile in cazul tragediei de la Timisoara Foto: Alina Bujanca Marti vor fi reluate cercetarile în cazul tragediei de la Timisoara, în care, în urma unei actiuni de deratizare într-un bloc dintr-un complex studentesc, au murit trei…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a criticat luni lipsa de reactie si de asumare a autoritatilor in cazul de la Timisoara, unde trei persoane, dintre care doi copii, au murit, in urma unei actiuni de deratizare. "Un bebelus de noua zile si mama sa, dar si un alt copil de trei ani au…

- Inspectorul-sef al Politiei Judetene Timis, Alin Petecel, a declarat, luni, ca a fost intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul blocului din Timisoara de unde doi copii si mama unuia dintre ei au murit, dupa o actiune de dezinsectie si deratizare. Sefa DSP Timis, Cornelia Malac, spune ca…