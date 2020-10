Stiri pe aceeasi tema

- In același timp, cadrele medicale de la cabinetele școlilor care trec o scenariul roșu vor fi detașate la spitalele suport-Covid. Autoritațile au stabilit primele masuri dupa ce rata de infectare la 14 zile a depașit ieri 3 cazuri la mia de locuitori in Capitala, iar perspectivele pentru perioada…

- Ultimele sarcini trasate de ministrul Sanatații in ceea ce privește tratarea pacienților cu Covid 19 pune și mai mare presiune pe Spitalul Județean. Județul Buzau are la acest moment 19 paturi ATI pentru pacienții adulți cu Covid și niciun pat ATI pentru copii. Dintre acestea, patru paturi sunt in…

- Conducerea DSP București a anunțat ca Spitalul Colentina a primit aviz temporar pentru a intra in lupta contra Covid cu 140 de paturi. De asemenea, la Spitalul Sfantul Stefan vor fi curand disponibile 50 de...

- Spitalele din Capitala iau masuri exceptionale de extindere a internarii bolnavilor infectați cu COVID-19, din cauza cresterii ratei de incidenta a cazurilor, cumulata la 14 zile, precizeaza Mediafax. Directia Generala de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti (DGSPMB) a trimis miercuri seara catre…

- Reprezentanților Guvernului si ai Ministerului Sanatatii le-a fost inaintata o solicitare conform careia, la Spitalul Cai Ferate din Pașcani, județul Iași, sa se organizeze o unitate medicala suport COVID. Directorul DSP Iași, Vasile Cepoi, a declarat ca s-a cerut ca la Pașcani sa fie organizate 50…

- Situatie fara precedent in spitalele din Capitala care ingrijesc pacienti cu noul Covid: locurile in ATI s-au epuizat. Autoritatile vor sa includa si alte spitale din Capitala pentru tratamentul pacientilor cu Covid 19.Citește și: Se contureaza un duel exploziv la parlamentare: Gabriela Firea…

- Saptaminal, la ședința Primariei municipiului Chișinau, șefa Direcției Sanatate, Tatiana Buceanschi, vine cu actualizari in ceea ce ține de numarul de paturi ramase libere in Chișinau pentru persoanele infectate cu COVID-19. Potrivit autoritaților locale, dintre cele 862 de paturi libere in spitalele…

- Primarul general, Gabriela Firea a criticat felul in care au fost inchise spitalele din Capitala pentru pacienții non-covid. Firea a dat ca exemplu Spitalul Colentina care a avut ocupate in toata perioada pandemiei maxim 100 de paturi cu pacienți infectați cu Covid, restul de paturi, 760, ramanand…