Autoritățile au luat măsuri suplimentare pentru asigurarea condițiilor sanitare în cazul celor două comune care se află în scenariul roșu In doua comune din județ – Rachiteni și Ceplenița – a fost nevoie de masurile preventive suplimentare prevazute de legislație pentru ca incidența a crescut foarte mult (5,47 in Rachiteni și 3,80 in Ceplenița). In zilele de vineri, sambata și duminica cetațenii din Rachiteni vor circula in intervalul orar 20.oo – 5.oo doar in situații deosebite speciale și pe baza de declarație pe proprie raspundere. De asemenea, agenții economici din comuna vor trebui sa opreasca activitatea la ora 18.oo in zilele de weekend și pot redeschide la ora 5.oo. Acestea sunt masuri care se aplica in cazul unei incidențe… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

