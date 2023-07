Autoritățile au confiscat un camion surprins că arunca deșeuri într-o balastieră O firma din Ploiesti a fost amendata de catre comisarii de mediu dupa ce, in urma unui control facut de Garda de Mediu impreuna cu Politia, un camion al societatii a fost depistat in timp ce transporta deseuri din constructii, pe care soferul intentiona sa le depoziteze ilegal pe amplasamentul unei foste balastiere, in apropiere de Ploiesti. Mai mult, s-a dispus și confiscarea camionului. Autocamionul incarcat cu resturi provenite din demolari a fost depistat, miercuri, pe drumul de exploatare DE 173 , in zona unor foste gropi de exploatare agregate minerale din satul Strejnic, comuna prahoveana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O autocamioneta care transporta roci din zona munților Parang a fost identificata de inspectorii Garzii de Mediu. Este ilegala exploatarea rocilor din zona munților Parang. „Acțiune incununata de succes a Garzii de Mediu Gorj. Impreuna cu Jandarmeria Gorj și Politia oraș Novaci, comisarii…

- Transport ilegal de agregate minerale, depistat de Garda de Mediu la Ranca. Garda de Mediu Gorj a depistat un transport ilegal de agregate minerale in stațiunea montana Ranca. Impreuna cu Jandarmeria Gorj și Politia orașului Novaci, comisarii Garzii de Mediu Gorj, alaturi de reprezentantii administrației…

- Patruzeci de oi au fost descoperite de politie saptamana trecuta la Nisa, in sudul Frantei, in ceea ce ar fi trebuit sa fie un apartament gol, folosit ca locuinta sociala, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Animalele erau inghesuite intr-un apartament de 50 de metri patrati, a carui podea fusese acoperita…

- Autoritatile canadiene au inceput sambata sa ancheteze accidentul submersibilului privat Titan, disparut in apropierea epavei Titanicului in Atlanticul de Nord cu cinci persoane la bord, transmite AFP. Biroul pentru siguranta transporturilor din Canada (BST) „a inceput o ancheta de securitate (…) asupra…

- Poliția peruana antidrog a anuntat joi confiscarea a 58 de kilograme de cocaina, care urmau sa fie expediate in Belgia dintr-un port din nordul tarii, drogul fiind ambalat in pachete inscriptionate cu steagul nazist, informeaza AFP și Stiripesurse. Pulberea alba era repartizata in circa 50 de pachete,…

- O shaorma gigant, care a masurat 125 metri lungime, a fost realizata, duminica, la Ploiesti, iar 520 de portii au fost distribuite gratuit de autoritati, in conditiile in care anul acesta se implinesc 520 de ani de atestare documentara a orasului, potrivit Agerpres. CITESTE SI Prahova: Autoritatile…

- • Revizia este obligatorie, iar pregatirea ei a durat 2 ani N.D. Potrivit unui comunicat de presa, OMV Petrom a anunțat inceperea lucrarilor de revizie generala a Rafinariei Petrobrazi, operatiune care se va derula pe parcursul a șase saptamani, timp in care activitatea rafinariei va fi oprita. Pentru…

- Un angajat al Ambasadei R. Moldova la Moscova fost declarat „persona non grata” in Rusia. Potrivit Ministerului rus de Externe, acesta este un raspuns al Moscovei la decizia autoritaților de la Chișinau de a expulza, pe 19 aprilie, un angajat al Ambasadei Federației Ruse la Chișinau, scrie Ziarul de…