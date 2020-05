Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca multe administrații locale sunt blocate din cauza pandemiei provocata de COVID-19, la Fetești reprezentanții Primariei continua lucrarile de utilitate publica. Astfel, cele mai importante strazi din oraș vor fi reparate, iar din aceasta saptamana se desfașoara prima campanie de dezinsecție…

- Autoritațile au anunțat ca vor incepe operațiunile de dezinsecție aeriana la Timișoara. Zborurile urmeaza sa aiba loc intre 14 și 18 mai. Dezinsecția va fi facuta de S.C. Coral Impex S.R.L. din Ploiești, iar substanta utilizata pentru efectuarea serviciilor de dezinsectie este Cymima Plus, avand substanta…

- A inceput distribuția soluțiilor de dezinfecție catre Asociațiile de proprietari din muncipiul Brașov. De astazi, Primaria Brașov a inceput distribuția soluțiilor de dezinfecție pentru spațiile comune din blocuri. Astfel, Municipalitatea va pune la dispoziția fiecarei asociații cantitatea necesara pentru…

- Acțiune de amploare a Poliției in Ialonita. Zece de mașini ale Poliției se afla in patrulare in Tandarei, in Ialomița, dupa ce 800 romani s-au intors din strainatate, iar autoritațile au cerut carantina toatala.In Tandarei sunt aproximativ 14 mii de locuitori, iar 800 s-au intors din strainatate,…

- Primaria Municipiului Lugoj aduce la cunoștința cetațenilor ca in conformitate cu ORDONANȚA MILITARA nr. 3 din 24 martie 2020, privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, incepand din data de 25 martie 2020, ora 12.00, pe teritoriul municipiului Lugoj se vor aplica urmatoarele masuri:…

- Un ploieștean in varsta de 55 de ani a ajuns, miercuri, la spital dupa ce in blocul sau s-a facut o dezinsecție și s-a simțit rau. O vecina a acestuia a avut și ea dureri de cap. In plus, din cele 15 guri de aerisire de pe scara, 13 erau astupate, anunța MEDIAFAX.Incidentul a avut loc in Ploiești,…

- Primaria Lugoj a eliberat acordurile necesare pentru construirea unei rețele fixe de telecomunicații prin fibra optica (FTTH) in municipiul Lugoj și in localitațile aparținatoare, Tapia și Maguri. „Pentru a veni in sprijinul cetațenilor prin stimularea concurenței pe piața telecomunicațiilor…