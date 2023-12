Stiri pe aceeasi tema

- ”Biroul vamal de frontiera Siret, cel mai mare punct de comunicatie cu Ucraina, a beneficiat de fonduri de peste 10 milioane euro pentru reabilitare in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, co-finantat de Uniunea Europeana”, informeaza Autoritatea Vamala Romana. Valoarea investitiei actualizata,…

- Autoritatea Vamala Romana susține ca in ultimele 6 luni, adica pana la data de 13 octombrie, nu au fost inregistrate operatiuni vamale de importuri din Ucraina pentru materii prime agricole, precum grau, porumb, rapita si floarea-soarelui. Anunțul vine dupa ce in piața s-a vehiculat ideea ca Romania…

- Autoritatea Vamala Romana a anunțat ca va derula in luna decembrie operațiunea „Pinocchio”, care vizeaza controale extinse privind traficul de jucarii contrafacute. Lucratorii Autoritații Vamale Romane vor desfașura ample controale pe segmentul importurilor de jucarii, concentrandu-se in principal pe…

- In data de 16 noiembrie 2023, presedintele Autoritatii Vamale Romane AVR , dl. Ion Cupa, si presedintele Asociatiei Nationale Profesionale a Lucratorilor Vamali din Romania ANPLVR , dl Octavian Relu Botea, au semnat un parteneriat de colaborare. Potrivit unui comunicat al Autoritatii Vamale Romane,…