- Nu prea au mers bine licitațiile de trenuri in ultimul an, aparand multe suspendari și amanari. Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) spune ca a primit doua oferte la licitația pentru achiziția a 20 de rame electrice de lung parcurs. PESA și Alstom sunt cele doua companii.

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a adoptat o decizie in urma unei contestatii a rezultatului unei licitatii organizate de Primaria Constanta Este vorba despre procedura simplificata, in vederea atribuirii unui contract de lucrari avand ca obiect "Reamenajarea locurilor de joaca existente…

- Procedura privind achizitia de 12 rame electrice pe baza de pile de combustie cu hidrogen (RE-H), finantata prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a fost anulata automat in sistemul de achizitii publice, SICAP, in conditiile in care nu a fost depusa nicio oferta, a anuntat luni Autoritatea…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) spune ca au fost depuse doua oferte la licitația de achiziționare a 62 de rame electrice de scurt parcurs, licitație cu valoare totala de cel puțin 3,2 miliarde lei. Alstom și PESA sunt cele doua companii. Pe unde ar trebui sa circule trenurile?

- In curand, traseul Cluj-Bistrița va fi parcurs de trenuri electrice de ultima generație. Autoritatea pentru Reforma Feroviara cumpara 62 de trenuri electrice noi, cu peste 3 miliarde de lei. Potrivit economedia.ro , Autoritatea pentru Reforma Feroviara cumpara 62 de trenuri electrice noi, pentru care…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a adoptat decizia nr. 2728 C11 2937, la contestatia formulata de Hermes SRL, cu sediul social in Medgidia, reprezentata prin administrator Butnaru Elena, si prin avocat SCA Litcanu si Gheorghita. Contestatia a fost formulata impotriva adresei de comunicare…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a respins contestatia formulata de SC KIT STEF Alert SRL, in contradictoriu cu Primaria comunei Castelu, judetul Constanta, pentru neconstituirea cautiunii.Prezenta decizie este obligatorie pentru parti, dar impotriva ei se poate formula plangere, in…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, a adoptat decizia nr. 2736 C7 3047 la contestatia inregistrata de SUMNACUNO SRL, cu sediul in Sebes, str. Oituz, nr. 1, judetul Alba, impotriva adresei nr. 8980 09.12.2022 privind respingerea calificarii in cadrul licitatiei deschisa cu strigare organizata…