Autoritatea pentru Reformă Feroviară lansează în licitaţie achiziţia prin PNRR a celor 12 automotoare electrice pe hidrogen Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a lansat, vineri, in licitatie achizitia prin Planul National de Redresare si Rezilienta a 12 automotoare electrice pe hidrogen. “Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) informeaza ca azi, 30.09.2022, a transmis in SICAP anuntul de participare aferent proiectului de investitii ‘Achizitie 12 automotoare in tractiune electrica pe baza de pile de combustie cu hidrogen’. Dupa finalizarea procedurii de verificare ex-ante a ANAP, anuntul va putea fi consultat atat in platforma europeana de licitatii (TED), cat si in cea nationala (SICAP)”, informeaza ARF,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

