Consiliul National pentru Transformare Digitala (CNTD) va fi lansat pe 27 octombrie, intr-un eveniment transmis online, la care vor participa cei peste 200 de membri ai sai, a anuntat, vineri, intr-un comunicat, Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR).



"Un pas esential in procesul de transformare digitala a Romaniei este intarirea relatiei de colaborare intre sectorul public si cel privat. Acesta este motivul pentru care ADR a initiat Consiliul National pentru Transformare Digitala - o agora digitala, dar si un organism tehnic, in care institutiile aflate in serviciul public,…