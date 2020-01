Pretul mediu al unei inmormantari in Marea Britanie a atins un nivel record de 4.417 lire sterline in 2019, in crestere cu 3,4% fata de situatia din 2018, arata un studiu anual realizat de compania de asiguri SunLife, informeaza BBC.

Compania de asigurari, care a studiat costurile cu inmormantarile inca din 2004, sustine ca in 2019 aceste costuri au crescut cu 146 lire sterline si in prezent sunt la un nivel mai mult decat dublu fata de cel de 1.920 de lire sterline inregistrat in anul 2004, informeaza agerpres.ro.

