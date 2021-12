Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor se pregătește de gripă aviară Raspandirea focarelor de gripa aviara inalt patogena (HPAI) in mai multe state europene, in ultimele doua luni, starnește ingrijorare la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, care a solicitat intarirea tuturor masurilor de biosecuritate in exploatatiile comerciale avicole de pe teritoriul Romaniei. Autoritatea a dispus aplicarea mai multor masuri. Astfel, trebuie monitorizat in permanenta status de sanatate la pasari domestice si salbatice pe intreg teritoriul Romaniei iar orice suspiciune va fi notificata in regim de urgenta DSVSA-urilor judetene si ANSVSA,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

