- Conform statisticilor elaborate de ANCOM pe baza testelor efectuate in cadrul platformei Netograf, in 2022 utilizatorii din Romania au experimentat o viteza medie de download de 533 Mbps pentru internetul fix prin cablu, in creștere cu aproximativ 17% comparativ cu anul anterior, și o viteza medie de…

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) a primit și soluționat, in anul 2022, 3.236 de reclamații de la utilizatorii de servicii de comunicații electronice și servicii poștale din Romania. Cele mai multe sesizari au fost referitoare la companiile de telefonie,…

- Peste 1,33 milioane de numere de telefon si-au schimbat operatorul, nu si utilizatorul, in 2022 in Romania, din acest total 84% fiind solicitate de persoanele fizice, arata datele centralizate de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Fii la curent…

- Conform ultimului raport publicat de Autoritatea Naționala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii , DIGI a devenit operatorul cu cea mai mare acoperire de voce mobila din țara: 98,8% din populația Romaniei.

- Toti operatorii de telefonie mobila din Romania indeplinesc obligatia de acoperire cu semnal a 98% din populatia Romaniei, primul in clasament fiind RCS&RDS, cu o pondere de 98,8%, informeaza Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), intr-un comunicat transmis,…