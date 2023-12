Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Investigatii Politice anunța ca Autoritatea Electorala Permanenta controleaza partidul lui Victor Ponta, dupa ce statul a ajuns sa plateasca peste 1 milion de euro pentru materialele electorale nedeclarate de Pro Romania

- Medicii de la Spitalul Clinic CF din Timișoara atrag atenția asupra unei situații grave, in randul femeilor gravide din Romania. Conform statisticilor medicale, in ultimii trei ani, 30 din 100 de femei insarcinate nu au facut niciun fel de control medical, pentru monitorizarea sarcinii. Acest lucru…

- „In loc sa alegem raul cel mai mic, in loc sa alegem intre Simion sau Ciolacu, cred ca e timpul sa alegem pe cineva care spune clar ce vrea el sa faca in calitate de presedinte al Romaniei si cum vrea sa faca asta si care e proiectul sau”, a declarat sambata, liderul REPER, Dacian Cioloș. ”E necesara…

- 19 noiembrie: Ziua comemorarii victimele din accidente rutiere. Cazuri care au zguduit și șocat județul Alba in 2023 Ziua de 19 noiembrie este la nivel internațional, una de comemorare. Una de comemorare a victimelor accidentelor de circulație. La nivel European, Romania este in topul accidentelor mortale…

- Nici chiar intr-o situație de criza, cum este cea produsa de razboiul din Israel, autoritațile Romaniei nu sunt capabile sa rezolve o problema simpla. O asemenea problema este cea a programului de funcționare a Aeroportului Internațional Brașov. Aeroportul a fost inaugurat in anul 2023, fiind, așadar,…

- Fostul premier Victor Ponta a comentat cazul IT-istului Eduard Giosu, care a murit dupa ce a fost batut de poliție. Oamenii legii au oprit filmarea care reda intreaga intervenție. Secția 17 a susținut insa ca intervenția nu a fost filmata, trimițand informarea catre Parchet. Ulterior, clipurile au fost…

- Romania ar urma sa fie reprezentata in Parlamentul European și de doua partide antieuropene, potrivit datelor celui mai nou sondaj de opinie Avangarde, realizat la comanda PSD. Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri europarlamentare, partidul lui George Simion, AUR, s-ar situa pe locul 3, in vreme…

- Prefectul Capitalei propunea adeverința medicala la inceput de an școlar care sa arate ca elevul și-a facut analizele antidrog. Pe cand și parlamentarii, intreaba unii politicieni, in contextul in care unii s-au acuzat reciproc ca ar fi consumatori. Accesul in Parlament se face, incepand din februarie…